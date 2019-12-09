"Около тысячи дополнительных рабочих мест создадут промышленные предприятия региона", - Глеб Никитин Экономика

Очередной форум прошел в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" прошел в Гранд Отеле "Ока" в Нижнем Новгороде 10 декабря 2019 года. Форум собрал порядка 130 участников.

Лучшими практиками применения бережливого производства поделились представители 20 нижегородских предприятий, которые принимают участие в нацпроекте - АО "Промис", ООО "Перфоком", ООО "Книле", АО "Линдовская птицефабрика", ООО "Навашинский хлеб", ООО "Мягкий сон" и другие.

Меры господдержки для нижегородских производителей

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов пояснил, что для участников нацпроекта предусмотрены меры поддержки и на федеральном, и на региональном уровне. На федеральном уровне это займ Федерального фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей на 5 лет под 1% годовых.

Кроме того, в регионе разработана дополнительная мера финансовой поддержки: субсидия может расходоваться на оборудование и программное обеспечение для более эффективной реализации проектов. На эти цели по решению губернатора Глеба Никитина было выделено 80 млн рублей из областного бюджета, объем финансирования для каждого предприятия составляет 50% от стоимости приобретенного оборудования, но не более 5 млн рублей.

"Это позволит не только улучшить экономические показатели за счет повышения производительности труда, но, что важно, и расширить производство. Помимо этого предприятие может компенсировать стоимость обучения или переобучения сотрудников предприятий-участников по линии управления по труду и занятости Нижегородской области, до 60 тысяч рублей на одного сотрудника", - отметил Максим Черкасов.

"В рамках национального проекта предусмотрены и меры нефинансовой поддержки предприятий. К примеру, руководящий состав может пройти обучение по программам класса MBA "Лидеры производительности" и "Экспортный акселератор". Стоит отметить, что Нижегородская область является лидером по количеству сотрудников, прошедших обучение по программе "Лидеры производительности". До конца года завершат обучение около 200 представителей Нижегородской области", - добавил министр.

Начальник отдела бизнес-анализа Арзамасского приборостроительного завода Роман Ляпин отметил, что завод дважды получал субсидии в размере 5 млн рублей на приобретение нового оборудования, 150 человек обучилось бережливому производству, в результате чего запустили порядка 30 новых проектов.

"Главная задача национального проекта – повышение производительности труда на предприятиях. Сегодня в нацпроекте участвуют 75 промышленных предприятий – эта цифра выше той, что мы планировали достичь в 2019 году. По данным предприятий-участников нацпроекта, до конца 2020 года они планируют создать порядка 1 000 дополнительных рабочих мест", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.