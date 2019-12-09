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Бизнес

Пельмени из Дзержинска будут экспортировать в Узбекистан

11 декабря 2019 09:16  [335] Бизнес

Фото: с сайта koolinar.ru

Пельмени из Дзержинска будут экспортировать в Узбекистан. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл сообщает,что завершено комиссионное обследование мясоперерабатывающего предприятия расположенного в Дзержинске на право экспорта мясной продукции (пельмени замороженные) в Республику Узбекистан.

В ходе проведения обследования был проведен отбор проб сырья животного происхождения и готовой продукции для исследования на критерии безопасности и соблюдения требований страны-импортера.

Исследования проведены на базе ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора". Вся мясная продукция соответствует предъявляемым требованиям по безопасности. Нарушений ветеринарного законодательства при проведении обследования также не выявлено.

В самое ближайшее время материалы будут направлены в Россельхознадзор для принятия решения о включении данного предприятия в реестр экспортеров.

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