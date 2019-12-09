"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об участии в акции "В Новый год – без долгов!"

Жители Дзержинска, Кстова и Кстовского района получат декабрьскую квитанцию ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) раньше обычного срока – уже в предстоящие выходные. Оплатив отопление и горячую воду до 27 декабря, добросовестные плательщики получат шанс выиграть приз от Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", рассказали в пресс-службе компании.
В свою очередь должникам, которые в тот же срок полностью погасят свой долг за данные коммунальные услуги, будут списаны пени.
Такие возможности предусматривает акция "В Новый год – без долгов!", которую проводит Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ЕРКЦ.
Итоги акции будут подведены в первом квартале 2020 года. Обладатели призов будут определены путем случайного выбора из лицевых счетов добросовестных клиентов.
С подробностями акции можно ознакомиться по адресу https://promo.esplus.ru/ и на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ.
Акция "В Новый год – без долгов!" стартовала в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" в ноябре.
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