"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает об участии в акции "В Новый год – без долгов!" Общество

Жители Дзержинска, Кстова и Кстовского района получат декабрьскую квитанцию ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) раньше обычного срока – уже в предстоящие выходные. Оплатив отопление и горячую воду до 27 декабря, добросовестные плательщики получат шанс выиграть приз от Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", рассказали в пресс-службе компании.

В свою очередь должникам, которые в тот же срок полностью погасят свой долг за данные коммунальные услуги, будут списаны пени.

Такие возможности предусматривает акция "В Новый год – без долгов!", которую проводит Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ЕРКЦ.

Итоги акции будут подведены в первом квартале 2020 года. Обладатели призов будут определены путем случайного выбора из лицевых счетов добросовестных клиентов.

С подробностями акции можно ознакомиться по адресу https://promo.esplus.ru/ и на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ.

Акция "В Новый год – без долгов!" стартовала в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" в ноябре.