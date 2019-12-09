Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9% Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9% за три месяца. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

По данным портала, сумма долга снизилась с 11,4 до 10,4 млрд рублей.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный", и облигаций города – на уровне А-(RU), что означает "умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации".

Стабильность кредитного рейтинга города специалисты АКРА связывают с эффективным управлением ликвидностью и сравнительно высокими показателями развития экономики.

Подробнее о распределении расходов городского бюджета можно узнать на сайте.

Летом этого года муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода увеличился на 2%. На 1 августа долг составлял 10,9 млрд рублей, на 1 июля сумма долга была 10,7 млрд рублей. Увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей.