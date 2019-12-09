Последние новости рубрики Экономика
11 декабря 2019 10:37  [2] Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9%
10 декабря 2019 14:15  [329] "Около тысячи дополнительных рабочих мест создадут промышленные предприятия региона", - Глеб Никитин
10 декабря 2019 09:53  [720] Минтранс Нижегородской области предложил объединить муниципальный транспорт шести городов в единую систему
09 декабря 2019 16:53  [2577] Четыре дополнительных "Валдая" должно быть построено в Нижегородской области к июню следующего года
09 декабря 2019 09:51  [271] "Наследие. Новая жизнь": поиск смыслов и решений по восстановлению нижегородских ОКН
07 декабря 2019 09:55  [597] Нижегородская область решила выпустить облигации в 2019 году
06 декабря 2019 12:25  [638] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 19%
05 декабря 2019 14:45  [1068] Нижегородский облбюджет скорректируют за счет экономии на торгах и поступлений из федерального бюджета
04 декабря 2019 17:35  [913] Крупнейший в РФ завод по переработке полимеров открылся в Нижнем Новгороде
04 декабря 2019 17:08  [582] ЖК в Нижнем Новгороде построят на эскроу-счета от Банка ДОМ.РФ
Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9%

11 декабря 2019 10:37  [2] Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9% за три месяца. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

По данным портала, сумма долга снизилась с 11,4 до 10,4 млрд рублей.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный", и облигаций города – на уровне А-(RU), что означает "умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской Федерации".

Стабильность кредитного рейтинга города специалисты АКРА связывают с эффективным управлением ликвидностью и сравнительно высокими показателями развития экономики.

Подробнее о распределении расходов городского бюджета можно узнать на сайте.

Летом этого года муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода увеличился на 2%. На 1 августа долг составлял 10,9 млрд рублей, на 1 июля сумма долга была 10,7 млрд рублей. Увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph