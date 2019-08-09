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Экономика

Муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился на 2% за июль 2019 года

12 августа 2019 16:01  [24] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода за июль 2019 года увеличился на 2%. Данные о задолженности города опубликованы на сайте городской администрации.

Согласно информации, на 1 августа долг составляет 10,9 млрд рублей, на 1 июля сумма долга была 10,7 млрд рублей.

Увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода намерена прокредитоваться на 2,5 млрд рублей. В частности, четыре аукциона предполагают открытие кредитных линий на 500 млн рублей, и еще по одной кредитной линии — на 200 млн и 300 млн рублей. Мэрия просит кредитные средства сроком на один год.

Напомним также, в июле глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на заседании совместной комиссии Гордумы сообщил, что город планирует взять пятилетний кредит на 800 млн рублей для покрытия долгов "Нижегородпассажиравтотранса".

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