Дума Дзержинска одобрила исполнение городских нацпроектов Политика

Дума Дзержинска одобрила исполнение городских нацпроектов в 2019 году на внеочередном заседании 11 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

На заседании присутствовали министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и депутат Законодательного собрания области Валерий Осокин.

Доклад о реализации национальных проектах в Дзержинске представила заместитель главы администрации Юлия Ашуркова.

Заслушав доклад, депутаты признали "надлежащим" качество исполнения в национальных проектов "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроекту "Жилье и городская среда" была поставлена оценка "удовлетворительно" из-за нарушения сроков исполнения контракта по благоустройству одного из объектов - парка "Утиное озеро".

Также депутатам была предоставлена информация о ходе национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Здравоохранение", реализация которых не входит в компетенцию городских властей.