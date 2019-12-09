Последние новости рубрики Политика
11 декабря 2019 14:42  [67] Дума Дзержинска одобрила исполнение городских нацпроектов
11 декабря 2019 11:15  [271] Депутаты нижегородской Думы оценят реализацию нацпроектов тайным голосованием
10 декабря 2019 17:49  [4443] Ирина Тарасова уходит из нижегородского "ЕЦМЗ"
10 декабря 2019 13:01  [367] "Нижегородцы хотят удобных скверов, новых школ, детских садов и качественных дорог", - Дмитрий Барыкин
09 декабря 2019 18:35  [236] "Единая Россия" дала старт проекту "Память Героев"
09 декабря 2019 18:03  [388] Нижегородский и Кировский СК обменялись руководителями
09 декабря 2019 16:39  [277] Центр по обработке сообщений по итогам прямой линии с президентом создали в Нижнем Новгороде
09 декабря 2019 13:07  [420] Минстрой РФ оценил благоустройство в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
09 декабря 2019 12:18  [218] Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества
07 декабря 2019 14:26  [951] Игорь Носов представил нижегородский проект "Вам решать" на форуме "Глобальное технологическое лидерство"
Политика

Дума Дзержинска одобрила исполнение городских нацпроектов

11 декабря 2019 14:42  [67] Политика

Дума Дзержинска одобрила исполнение городских нацпроектов в 2019 году на внеочередном заседании 11 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы.

На заседании присутствовали министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и депутат Законодательного собрания области Валерий Осокин.

Доклад о реализации национальных проектах в Дзержинске представила заместитель главы администрации Юлия Ашуркова.

Заслушав доклад, депутаты признали "надлежащим" качество исполнения в национальных проектов "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроекту "Жилье и городская среда" была поставлена оценка "удовлетворительно" из-за нарушения сроков исполнения контракта по благоустройству одного из объектов - парка "Утиное озеро".

Также депутатам была предоставлена информация о ходе национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Здравоохранение", реализация которых не входит в компетенцию городских властей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph