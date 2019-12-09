Дмитрий Барыкин выразил сожаление, что глава города не стал докладчиком по отчету о нацпроектах Политика

Фото: Пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 11 декабря 2019 года заслушали отчет главы города Владимира Панова об исполнении национальных проектов.

Как следует из отчета городской администрации, Нижний Новгород принимает участие в шести национальных проектах по 10 федеральным проектам.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин по итогам отчета отметил, что в практике других муниципальных образований докладчиками по этой теме были сами главы МСУ.

"Нам, конечно, всех исполнителей интересно было послушать, но они у нас выступали на комиссиях. И такая общая презентация для нас не дает полной информации о техническом и кассовом исполнении по проектам", - заявил он.

Дмитрий Барыкин подчеркнул, что в общественном доступе должны быть паспорта по каждому национальному проекту, чтобы в реальном времени можно было наблюдать за кассовым и техническим исполнением проектов и программ.

"Хочу обратить внимание, что по нацпроектам в городе сделано немало, но было совершено много ошибок, в том числе таких, которых можно было избежать", - заключил Дмитрий Барыкин.

Как отметил по итогам вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, нацпроекты – это серьезная возможность качественно улучшить жизнь нижегородцев.

"Впереди нас ждут несколько лет активной работы. Главное – уже сегодня проанализировать, что и где получилось не совсем так, как было запланировано, чтобы не повторять этих ошибки в будущем. Область и в дальнейшем готова бороться за выделение дополнительных федеральных средств и обеспечивать объемы софинансирования при условии, что каждый рубль реально улучшит жизнь в муниципалитетах", - заявил Евгений Люлин.

Теперь депутаты выставят оценки за качество исполнения каждого нацпроекта в ходе тайного голосования.