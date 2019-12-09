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Бизнес

Почти 5 тысяч метров штакетника установили во дворах Дзержинска специалисты УК "Управдом-Центр"

11 декабря 2019 15:50  [404] Бизнес

Фото: Управдом-Центр

Почти 5 тысяч метров штакетника установили во дворах Дзержинска специалисты УК "Управдом-Центр". Об этом сообщили в компании, где подвели итоги выполнения производственной программы за одиннадцать месяцев 2019 года.

За январь-ноябрь была проведена замена и изоляция более 24 тысяч метров труб внутридомовых коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление и водоотведение), замена более 6,8 тысяч элементов запорной арматуры, прочистка порядка 18 тысяч метров канализационных выпусков и 7,7 тысячи метров труб. Также было отремонтировано более 54,7 тысячи кв. м. кровель жилых домов.

Кроме того, с января по ноябрь 2019 года произведена замена почти 26 тысяч метров кабеля и более 10 тысяч ламп, светильников и прожекторов в подъездах и на фасадах домов, а также ремонт 6,8 тысяч групповых щитков и силовых предохранительных шкафов. За это время во дворах жилых домов было установлено почти 5 тысяч метров металлического и деревянного штакетника, завезено 797 тонн песка для песочниц и грунта. За одиннадцать месяцев этого года было отремонтировано 119 подъездов, а еще установлено 1111 пластиковых окон в подъездах 81 дома.

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