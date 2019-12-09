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Общество

Движение на Московском шоссе возобновлено после санации канализационного коллектора

11 декабря 2019 17:28  [67] Общество

Фото: Пресс-служба Нижегородского водоканала

Движение на Московском шоссе в Нижнем Новгороде возобновлено после санации напорного канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

В пресс-службе пояснили, что Нижегородский водоканал закончил работы на проезжей части Московского шоссе. Движение на данном участке восстановлено днем 11 декабря.

"Этот коллектор диаметром 800 мм обслуживает дома и промышленные предприятия Московского и Канавинского районов. Только за прошлый год на данном участке произошло три аварии. Поэтому было принято решение провести санацию канализационного трубопровода", - сказал заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков.

Для этого была проведена временная наземная линия, которая позволила отключить основной трубопровод для проведения ремонтных работ: механической очистки коллектора, диагностики для уточнения метода ремонта, устранения внутренних дефектов и последующей санации. По результатам проведенной диагностики выявлена необходимость в дополнительном устранении (заварке) многочисленных повреждений. После проведения этих работ было нанесено специальное покрытие.

"Для обеспечения максимальной надежности и долговечности ремонтных работ наш подрядчик использовал собственную запатентованную разработку - цементно-полимерное покрытие. Оно обладает большей пластичностью, трещино- и изностойкостью, чем традиционная цементно-песчаная смесь. Гарантия на покрытие – 25 лет", - пояснил Александр Жерноков.

Сейчас Нижегородский водоканал завершает санацию участка уже за пределами дорожной части. Переключение с временного наземного коллектора на основной планируется выполнить до конца этого года.

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