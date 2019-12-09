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Происшествия

Руководителей входящих ГК "Гармония" компаний объявили в международный розыск

11 декабря 2019 19:03  [62] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Двух руководителей входящих в состав нижегородской ГК "Гармония" компаний, которая уклонилась от 2,9 млрд рублей налогов, объявили в международный розыск. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В состав ГК "Гармония" входят ряд предприятий: ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА" и ООО фирма "Магистраль", ООО "Верус Групп", ООО "ЖК "Севастопольский" и ООО "Каменищенский карьер".

Следователи полагают, что руководство ГК "Гармония", управляя этими организациями, уклонялась от уплаты налогов, используя реквизиты фиктивных компаний или необоснованно возмещая НДС.

Средства, которые оставались в распоряжении руководства ГК "Гармония" от не выплаты в бюджет, использовались для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей.

В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ТП "Нижегородец" Вадим Смирнов и финансовый директор этой организации Наталья Демина. Однако обвиняемые скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.

Напомним, что непосредственно ТП "Нижегородец" совершило уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 в сумме свыше 511,2 млн рублей.

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