Автолавки в села: десять районов Нижегородской области получили господдержку Бизнес

Десять районов Нижегородской области получили господдержку в рамках проекта "Автолавки в село". Транспорт отправится удалённые районы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Проект "Автолавки в село" поможет обеспечить малочисленные и удаленные населенные пункты Нижегородской области, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли или же поставки продовольствия осуществляются редко, качественной и свежей продукцией. 10 муниципалитетов получили субсидии в размере 1,5 млн рублей, которые позволят компенсировать предпринимателям часть затрат на покупку техники и оборудования. С помощью этого проекта услуги нестационарной торговли получат жители в 100 удаленных населенных пунктах Нижегородской области", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в прошлом году регионом было подписано соглашение с Агентством стратегических инициатив, которое, в частности, касается использования регионом лучших практик из "Магазина верных решений".

Планы на 2020 год

"Еще по 15 млн рублей на проект будет выделено в 2020 и 2021 годах. Это лишь одна из профильных мер поддержки. Обязательно будем помогать предпринимателям в рамках всех имеющихся возможностей", - добавил Глеб Никитин.

Размер субсидии

Муниципалитеты смогут компенсировать 50-60%, до 1 млн рублей от затрат на покупку автолавок. Такую поддержку получат не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги нестационарной торговли в 100 удаленных населенных пунктах Нижегородской области: по 2 машины на муниципалитет и не менее 5 населенных пунктов на одну автолавку.

"Проект позволит предпринимателям заменить старые машины на новые, более усовершенствованные. В них больше места, есть холодильное оборудование. Это позволяет сделать работу автолавок бесперебойной, расширить ассортиментный перечень реализуемой продукции, торговля охлажденной продукцией может осуществляться независимо от сезона", - сообщил министр промышленности области Максим Черкасов.

Кто получит субсидии?

По итогам конкурсного отбора, проведенного минпромторгом, субсидию на реализацию проекта в размере 1,5 млн рублей получили Спасский, Ардатовский, Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Воскресенский, Тоншаевский, Сосновский, Вачский, Городецкий районы и городской округ Сокольский. Доля софинансирования из средств местных бюджетов на реализацию проекта составила от 375 до 400 тысяч рублей.

Сейчас муниципальными образованиями – победителями отбора завершаются конкурсные процедуры по отбору предпринимателей, купивших автолавки и готовых организовать мобильную торговлю в удаленных районах соответствующего муниципального образования.