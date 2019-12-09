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Коллективный договор "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" признан лучшим в отрасли. Как сообщили в пресс-службе компании, 11 декабря 2019 года в рамках подписания отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2020-2022 годы в министерстве энергетики Российской Федерации состоялось награждение победителей конкурса "Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе" в 2019 году.
В категории "Переработка нефти и газа, нефтехимическая и химическая промышленность, электроэнергетика" победителем стало ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил благодарственное письмо министерства генеральному директору "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрею Богданову.
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