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Бизнес

Коллективный договор "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" признан лучшим в отрасли

12 декабря 2019 11:55  [39] Бизнес

Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Коллективный договор "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" признан лучшим в отрасли. Как сообщили в пресс-службе компании, 11 декабря 2019 года в рамках подписания отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2020-2022 годы в министерстве энергетики Российской Федерации состоялось награждение победителей конкурса "Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе" в 2019 году.

В категории "Переработка нефти и газа, нефтехимическая и химическая промышленность, электроэнергетика" победителем стало ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил благодарственное письмо министерства генеральному директору "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрею Богданову.

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