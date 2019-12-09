ЗС НО ожидает роста поступления федеральных средств в бюджет региона Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

средств в бюджет региона в 2020 году. Как сообщает пресс-служба парламента, такую информацию озвучил председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"В 2019 году произошел существенный рост поступления федеральных средств в сравнении с прошлым годом, и на следующий год мы уже имеем подтверждение еще больших объемов средств, и эта работа не закончена. Недавно Нижегородская область получила подтверждение о выделении гранта 1,1 млрд рублей за высокие показатели работы губернатора и правительства области по реализации национальных проектов и выполнения ключевых показателей деятельности для органов исполнительной власти. Работу Нижегородской области, регионального правительства оценили высоко", - сказал Александр Шаронов.

Сегодня на заседании комитета депутаты рекомендовали к принятию во втором чтении проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, на сумму около 10,7 млрд рублей будут увеличены безвозмездные поступления в связи с уточнением объемов, предусмотренных в федеральном бюджете. С учетом предлагаемых изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год будут увеличены со 183 млрд рублей до 193 млрд рублей.



В частности, дополнительные средства из федерального бюджета в 2020 году будут направлены на увеличение финансирования следующих статей:

445 млн рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

872 млн рублей - на реставрационно-восстановительные работы и сохранение значимых объектов культурного наследия региона;

744,5 млн рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

392,7 млн рублей - на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений;

500 млн рублей - на строительство образовательного комплекса в Нижнем Новгороде и на Бору;

194 млн рублей - на реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий";

1,1 млрд рублей - на реконструкцию автодорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе Нижнего Новгорода;

1,2 млрд рублей - на реализацию подпрограммы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильём на территории Нижегородской области";

500 млн рублей - на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

1 млрд рублей - на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды;

1 млрд рублей - на выполнение работ по благоустройству парка "Приокский" (субсидия Нижнему Новгороду);

824 млн рублей – на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан;

905 млн рублей - на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет;

1,295 млрд рублей – на ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях Нижегородского Кремля, работы по укрепления склонов и противооползневые мероприятия, а также на восстановление исторического облика фуникулера.

"Относительно первоначального закона сумма привлеченных нами федеральных средств на 2020 год увеличилась на 10,7 млрд рублей. Удалось дополнительно привлечь средства на крайне значимые направления: в частности, около 900 млн рублей - на реставрацию объектов культурного наследия, 1 млрд рублей - на реализацию мероприятий в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, 1,1 млрд рублей - на строительство дорожной развязки на ул. Циолковского. Общий объем федеральных средств составит 41,3 млрд рублей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также обсуждались поправки ко второму чтению проекта закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год". Всего парламентарии рассмотрели более 50 поправок. Часть из них была рекомендована к принятию, часть – отклонена.

Также в первом квартале 2020 года будет рассмотрен вопрос об увеличении расходов департамента лесного хозяйства для исключения лесопожарных ситуаций, на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, на строительство модульных домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов.

"В ноябре мы приняли законопроект о бюджете в первом чтении – были утверждены общие доходы, расходы и межбюджетные отношения. Тем не менее, в декабре мы опять возвращаемся к первому чтению. Основная причина в том, что регион получил подтверждение о получении дополнительных средств по различным федеральным программам на сумму около 10 млрд рублей и, соответственно, их распределении. После этого мы рассмотрели поправки, относящиеся ко второму чтению, это конкретные направления по статьям, нашим областным адресным инвестиционным программам. Обсуждение прошло конструктивно, в рабочей обстановке", - пояснил Александр Шаронов.

Профильный комитет принял решение рекомендовать к принятию во втором чтении проект закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на заседании Законодательного собрания 19 декабря.