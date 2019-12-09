"Открытие" стало самым выгодным банком для предпринимателей по итогам аудита Markswebb Бизнес

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело аудит ценовой политики российских банков в отношении малого бизнеса в четвертом квартале 2019 года. Банк "Открытие" занял лидирующую позицию благодаря предложению для фрилансеров "Первый шаг" и пакету "Свой бизнес", сообщили в пресс-службе банка.

По расчетам Markswebb, обслуживание пакета "Свой бизнес" в банке "Открытие" будет стоить ИП не более 125 996 рублей за все необходимые услуги: РКО, интернет банк, корпоративную карту, переводы юридических и физических лиц, внесение и снятие наличных, два вида эквайринга. Это лучшее предложение среди бизнес-пакетов 19 исследуемых банков.

Большую часть расходов у кредитных организаций составляет торговый и интернет- эквайринг, поэтому самый выгодный банк — тот, который предлагает лучшие на рынке условия по торговому эквайрингу. В банке "Открытие" ставка по торговому эквайрингу составляет 1,4% с бесплатной арендой оборудования. Ставка по интернет-эквайрингу в банке соответствует среднерыночной — 2,5%.

Банк "Открытие" не взимает плату за интернет-банк и переводы со счета ИП на свой счет физлица. Также кредитная организация не взимает с фрилансеров плату за годовое обслуживание пакета "Первый шаг". Клиент не платит за первый год обслуживания благодаря появлению вместо обычной корпоративной бесплатной цифровой карты, которую по условиям тарифа необходимо было открыть.

Также Markswebb выделяет виртуальную корпоративную карту банка "Открытие". "Виртуальная карта бесплатна в обслуживании, а ее остальные параметры аналогичны обычной корпоративной карте. Ранее цифровые карты были запущены в Альфа-Банке и Сбербанке. Технологический тренд в запуске цифровых карт позволяет банку становиться более конкурентным за счет снижения цены обслуживания таких карт", - говорится в исследовании.

Всего в исследовании участвовали 19 российских банков. В ходе исследования фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

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