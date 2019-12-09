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Бизнес

Автомобиль Škoda Karoq начали выпускать в Нижнем Новгороде

13 декабря 2019 14:03  [60] Бизнес
Škoda Karoq

Škoda Karoq

Фото: с сайта Škoda

Автомобиль Škoda Karoq начали выпускать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в релизе компании.

Производство новой модели организовало Volkswagen Group Rus, мощности которого расположены на территории Горьковского автозавода.

Сборка модели Karoq в Нижнем Новгороде осуществляется по методу полного цикла (CKD). Модель стала третьим по счету автомобилем Škoda после Octavia и Yeti, которые производятся на площадях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Российская премьера Škoda Karoq состоялась 11 декабря. Чешский автопроизводитель данной моделью расширяет модельный ряд в сегменте SUV.

Напомним, что Volkswagen Group Rus открыл производство автомобилей Škoda в Нижнем Новгороде на территории ГАЗа 4 ноября 2011 года. В этот день Volkswagen начал крупноузловую сборку автомобилей Škoda Yeti. Позже стартовал выпуск Škoda Octavia и Škoda Karoq.

Соглашение о выпуске автомобилей на территории Горьковского автозавода действовало до 2019 года.

В середине 2017 года стороны продлили соглашение до 2025 года.

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