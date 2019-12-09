Глава РСТ опровергла информацию о росте тарифов на 14% в Нижегородской области Общество

Руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина опровергла размещенную в ряде СМИ информацию об утверждении роста тарифов в 2020 году.

"В указе об установлении предельных индексов тарифов в Нижегородской области в 2020 году, размещенном на портале правовой информации, и подписанном вице-губернатором региона Евгением Люлиным, есть несколько муниципальных образований, где установленный предельный индекс выше, чем в остальных. Так, например, в Починковском сельсовете утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 13,9%. В случае заключения планируемого концессионного соглашения по теплу, платежки с таким увеличением платы могут получить только 10 человек из 12,5 тысяч населения Починок. Информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности", - сказала она.

"В настоящее время концессионные соглашения в Починковском сельсовете не заключены. Однако, в соответствии с законодательством мы должны указывать этот предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы. Пусть даже это увеличение может коснуться только одного потребителя", - добавила она.

Юлия Алешина также напомнила, что тарифы на 2020 год для населения Нижегородской области еще не утверждены.

Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКХ не изменятся c 1 января 2020 года в Нижегородской области.