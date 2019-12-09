Пингвинариум построили в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Пингвинариум построили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе зоопарка "Лимпопо", строительство завершилось, но пока там живут выдры.



"Когда привезут пингвинов — не совсем понятно. Их распределением занимается Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Птиц берут не из природы, а из пингвинариумов разных стран", - пояснила собеседница агентства, добавив, что точное количество тоже еще не обсуждалось, все зависит от координатора вышеупомянутой ассоциации.



Следует заметить, что когда пингвинов привезут — выдрам придется вернуться в прежний дом.

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"



В октябре этого года одноглазая гималайская медведица из нижегородского зоопарка "Мишутка" переехала в "Лимпопо".