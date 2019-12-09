Пингвинариум построили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе зоопарка "Лимпопо", строительство завершилось, но пока там живут выдры.
"Когда привезут пингвинов — не совсем понятно. Их распределением занимается Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Птиц берут не из природы, а из пингвинариумов разных стран", - пояснила собеседница агентства, добавив, что точное количество тоже еще не обсуждалось, все зависит от координатора вышеупомянутой ассоциации.
Следует заметить, что когда пингвинов привезут — выдрам придется вернуться в прежний дом.
Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"
В октябре этого года одноглазая гималайская медведица из нижегородского зоопарка "Мишутка" переехала в "Лимпопо".
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