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Культура и отдых

Пингвинариум построили в Нижнем Новгороде

13 декабря 2019 17:12  [38] Культура и отдых

Пингвинариум построили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе зоопарка "Лимпопо", строительство завершилось, но пока там живут выдры.

"Когда привезут пингвинов — не совсем понятно. Их распределением занимается Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов. Птиц берут не из природы, а из пингвинариумов разных стран", - пояснила собеседница агентства, добавив, что точное количество тоже еще не обсуждалось, все зависит от координатора вышеупомянутой ассоциации.

Следует заметить, что когда пингвинов привезут — выдрам придется вернуться в прежний дом.

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

В октябре этого года одноглазая гималайская медведица из нижегородского зоопарка "Мишутка" переехала в "Лимпопо".

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