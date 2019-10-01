Одноглазая гималайская медведица из нижегородского зоопарка "Мишутка" переезжает в "Лимпопо" Общество

Одноглазая гималайская медведица (ей 22 года) из нижегородского зоопарка "Мишутка" переезжает в "Лимпопо". Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка "Лимпопо".



Сейчас для животного строят вольер, уже заложен фундамент, рабочие возводят стены. Вольер будет круглым, его площадь составит 200 кв.м. Также для медведицы обустроят берлогу. Работы завершат к декабрю этого года.



Соседствовать гималайская медведица будет с белой медведицей, однако, как уточнили в пресс-службе, видеться они не будут. Также в зоопарке живут два бурых медведя.



"О состоянии здоровья медведицы нам пока ничего не известно. Также неизвестно, почему она стала одноглазой", - добавили в зоопарке.

Напомним, в июле этого года медвежат из нижегородского зоопарка "Мишутка" выпустили в Керженский заповедник. Три бурых медвежонка родились в зоопарке в начале 2019 года. Их мать из цирка, а отец – сирота, был передан в зоопарк в 2007 году жителями Борского района.

Ранее сообщалось, что нижегородцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить зоопарк "Мишутка" в парке "Швейцария" (парк "Приокский"). Сотрудники учреждения записали соответствующее видеообращение, где попросили остановить ликвидацию зоопарка.

Коллективу пришел ответ от профильного ведомства:

Комитет Госветнадзора Нижегородской области считает, что зоопарк "имеет перспективы к дальнейшему развитию при условии увеличения финансирования, проведения реконструкции и модернизации". Фактов негуманного обращения с животными выявлено не было.

Обращение направлено в адрес главы города Владимира Панова для рассмотрения в рамках компетенции.

Ранее сообщалось, что федерация планирует выделить серьезные средства – 3 млрд рублей на благоустройство "Швейцарии" к 800-летию.