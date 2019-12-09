Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей

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Министерство финансов Нижегородской области 13 декабря 2019 года разместило облигационный заем региона на 10 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.
Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.
"Это говорит о доверии инвесторов к области", - пояснили в минфине.
В ведомстве добавили, что размещение ценных бумаг состоялась по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций.
У облигаций 22 купонных периода, длительность которых с первого по двадцатый составляет 91 день, двадцать второго купонного периода – 99 дней. Ставка всех купонных периодов определяется по ставке первого купона.
Амортизация предполагает погашение по 30% от номинала в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска, который состоится 14 июня 2025 года.
В минфине добавили, что данный выпуск облигаций является 14-м, который выпустила область.
Напомним, что минфин рассматривал возможность отказа от выпуска ценных бумаг в 2019 году.
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