Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство финансов Нижегородской области 13 декабря 2019 года разместило облигационный заем региона на 10 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.

"Это говорит о доверии инвесторов к области", - пояснили в минфине.

В ведомстве добавили, что размещение ценных бумаг состоялась по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций.

У облигаций 22 купонных периода, длительность которых с первого по двадцатый составляет 91 день, двадцать второго купонного периода – 99 дней. Ставка всех купонных периодов определяется по ставке первого купона.

Амортизация предполагает погашение по 30% от номинала в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска, который состоится 14 июня 2025 года.

В минфине добавили, что данный выпуск облигаций является 14-м, который выпустила область.

Напомним, что минфин рассматривал возможность отказа от выпуска ценных бумаг в 2019 году.