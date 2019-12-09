Последние новости рубрики Экономика
13 декабря 2019 17:43  [75] Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей
13 декабря 2019 16:45  [145] Нижегородская область направит допсредства федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК
13 декабря 2019 15:15  [141] Бюджет Нижнего Новгорода изменится после присоединения Новинок
13 декабря 2019 14:42  [479] Счета эскроу: переход нижегородских застройщиков на схему проектного финансирования
13 декабря 2019 13:51  [230] Владимир Якушев и Глеб Никитин вручили ключи обманутым дольщикам дома по ул. Родионова-Деловая
13 декабря 2019 10:21  [146] ООО "Нива" оштрафовали на 200 тысяч рублей за заросший участок в Сосновском районе
12 декабря 2019 17:28  [201] ЗС НО ожидает роста поступления федеральных средств в бюджет региона
11 декабря 2019 10:37  [493] Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9%
10 декабря 2019 14:15  [420] "Около тысячи дополнительных рабочих мест создадут промышленные предприятия региона", - Глеб Никитин
10 декабря 2019 09:53  [1071] Минтранс Нижегородской области предложил объединить муниципальный транспорт шести городов в единую систему
Экономика

Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей

13 декабря 2019 17:43  [75] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство финансов Нижегородской области 13 декабря 2019 года разместило облигационный заем региона на 10 млрд рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве.

Ставка по купонам составила 6,75% годовых. Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.

"Это говорит о доверии инвесторов к области", - пояснили в минфине.

В ведомстве добавили, что размещение ценных бумаг состоялась по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций.

У облигаций 22 купонных периода, длительность которых с первого по двадцатый составляет 91 день, двадцать второго купонного периода – 99 дней. Ставка всех купонных периодов определяется по ставке первого купона.
Амортизация предполагает погашение по 30% от номинала в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска, который состоится 14 июня 2025 года.
В минфине добавили, что данный выпуск облигаций является 14-м, который выпустила область.

Напомним, что минфин рассматривал возможность отказа от выпуска ценных бумаг в 2019 году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph