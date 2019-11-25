Нижегородская область может отказаться от выпуска облигационного займа в 2019 году Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство финансов Нижегородской области может отказаться от выпуска облигационного займа в 2019 году.

Как сообщила НИА "Нижний Новгород" министр финансов региона Ольга Сулима, сейчас ведомство рассматривает варианты либо выпуска облигаций, либо привлечения кредитных средств, обслуживание которых обойдется региону в более низкую стоимость.

"Мы думаем, имеет смысл - это делать, или не имеет (выпускать облигации, - ред.). Мы смотрим конъектуру рынка и просчитываем, что выгоднее нашей области: оформить трехлетние кредиты под ставку 6,5%, либо выпустить облигационный заем под ставку, условно, 7,5% годовых. У нас есть оператор, который мониторит, как они размещаются и под какую ставку", - пояснила министр.

Она также сообщила, что область объявила аукционы по привлечению кредитов на несколько миллиардов рублей и ждет снижения процентных ставок по этим кредитам. Например, по словам Ольги Сулимы, Сбербанк уже снизил ставку до 6,8%.

Министр пояснила, что ряд СМИ публикует информацию о том, что сейчас у области есть госдолг, а регион еще привлекает средства.

"Мне забавно об этом читать. Сейчас существующие пяти- и трехлетние кредитные линии заканчиваются, это произойдет в начале 2020 года. А оставлять регион без открытых кредитных линий совершенно неправильно", - отметила Ольга Сулима.

Глава минфина добавила, что по данным на 28 ноября у Нижегородской области отсутствуют кредиты коммерческих банков.

"Если мы решим замещать облигации на дешевые кредит, то в декабре уточним бюджет и откажемся от выпуска ценных бумаг. Я думаю, что определимся до 10 декабря", - заключила Ольга Сулима.

Напомним, что область планировала в 2019 году выпустить облигационный заем на 10 млрд рублей. Размещение облигационного займа планировалось в IV квартале 2019 года, но срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного дохода должны были определится при подготовке решения о выпуске и зависеть от ситуации на финансовых рынках.

Напомним, что госдолг Нижегородской области с начала 2019 года снизился на 9,8 млрд рублей или на 13,2%. В начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также из-за сокращения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

На 1 ноября 2019 года сумма госдолга Нижегородской области составляет 65,2 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 59,6% составляют государственные ценные бумаги; еще 40,1% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

В октябре были объявлены аукционы по выбору организаций для привлечения кредитных ресурсов на 33 млрд рублей. Однако это не означает обязательное привлечение кредитов. Средства будут привлекаться только по мере потребности. То есть, объявление аукционов связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

На начало 2020 года государственный долг прогнозируется в объеме 75,05 млрд рублей. Эта сумма равна объему, который сложился в январе 2019 года и соответствует экономически безопасному уровню. Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.