Свыше 1 млрд рублей выделят на ликвидацию объектов экологического ущерба в Дзержинске в 2020 году Общество

Свыше 1 млрд рублей выделят на ликвидацию объектов экологического ущерба в Дзержинске в 2020 году

Более 1 млрд рублей планируется потратить в 2020 году на ликвидацию трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Речь идет о ликвидации следующих объектов: полигон ТБО "Игумново" , шламонакопитель "Белое море" , свалка промотходов "Черная дыра". Работы на них ведутся по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Финансирование работ по ликвидации ОНЭУ осуществляется из средств федерального и областного бюджетов в рамках доведенных лимитов, в соответствии с условиями заключенных соглашений. Общая сумма финансирования составляет свыше 1 млрд. рублей. Из них: средства федерального бюджета – 744,5 млн рублей; областного бюджета – 286, 6 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на работы по ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра".

При этом на полигоне "Игумново" и шламонакопителе "Белое море" основной объем работ уже выполнен.

"Уходят в историю объекты накопленного экологического ущерба, история которых имела широкий общественный резонанс. Работа проделана большая, и ее нужно продолжать", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя ситуацию.

Напомним, в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы еще на шести ОНЭУ региона, необходимые для их включения в Государственный реестр объектов

накопленного экологического вреда.

В список приоритетных объектов вошли пруды-накопители кислых гудронов, мазутохранилище открытого типа и полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалка промышленных отходов в Павлове, свалка промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске и хранилище кислых гудронов у пос. Лесная поляна в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось о том, что исследования на шести вновь выявленных объектах накопленного экологического вреда стартовали в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.