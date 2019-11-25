Обследование шести вновь выявленных объектов накопленного экологического вреда началось в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Исследования на шести вновь выявленных объектах накопленного экологического вреда стартовали в Нижегородской области. Подрядчик, которому предстоит определить вид, состав и класс опасности отходов и степень загрязнения территорий, на этой неделе приступил к работам.

Список обследуемых объектов включает в себя мазутохранилище открытого типа, пруды-накопители кислых гудронов и полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалку промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске, хранилище кислых гудронов у поселка Лесная поляна в Нижнем Новгороде и свалку промышленных отходов в Павлове.

Стоимость обследования всех 6 объектов - около 40 млн рублей. Средства будут направлены из регионального бюджета. Также в рамках обследования подрядчик должен будет предоставить варианты ликвидации свалок и загрязненных земель и разработать задание на разработку проектно-сметной документации.

Проведение обследования необходимо для того, чтобы включить данные объекты в Государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

"После проведения исследований мы сможем подать заявку в Минприроды России на включение этих шести объектов в Государственный реестр объектов накопленного вреда. В этом случае мы сможем рассчитывать на ликвидацию объектов за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, сейчас в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" идет ликвидация трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Это шламонакопитель"Белое море", свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново".

Помимо ликвидации этих объектов, более 50 свалок ликвидировано на территории Дзержинска с начала года, также проводится проверка по свалке пластиковых бутылок недалеко от Мулино.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, опыт рекультивации этих объектов планируется использовать при ликвидации других свалок промышленных отходов в регионе.