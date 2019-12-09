Лучшие по благоустройству районы Нижегородской области получили гранты Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Лучшие по благоустройству районы Нижегородской области получили гранты. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградили победителей регионального смотра-конкурса "Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности" 13 декабря 2019 года в Выксе.

Смотр-конкурс проводится, начиная с 2006 года. Правительством Нижегородской области предусмотрен призовой фонд. Средства направляются на дальнейшее благоустройство городов и сел области.

Для формирования справедливой конкуренции участники конкурса распределены на 5 групп по уровню численности населения.

Распределение призеров по группам в 2019 году.

в 1 группе

(городские округа и муниципальные районы с населением свыше 45 тысяч человек)

1-е место г.о.Первомайск

2-е место г.о. Семеновский

3-е место г.о.Выкса

во 2 группе

(муниципальные районы с населением до 45 тысяч человек)

1-е место Шарангский район

2-е место г.о.Шахунья

3-е место г.о.Навашинский и Уренский район

в 3 группе

(муниципальные районы с населением до 20 тысяч человек)

1-е место г.о.Перевозский

2-е место Богородский район и Тоншаевский район

3-е место Арзамасский район

в 4 группе

(муниципальные районы с населением до 15 тысяч человек)

1-е место Княгининский район

2-е место Большеболдинский район

3-е место Сеченовский район и Тонкинский район

в 5 группе (районы города Нижнего Новгорода)

1-е место Автозаводский район

2-е место Приокский район

3-е место Советский район и Сормовский район.

Сумма гранта зависит от места и группы и составляет:

для первого места в группе от 1,5 до 2,2 млн рублей.

для второго места в группе от 1,2 до 2 млн рублей.

для третьего места в группе от 0,9 до 1,4 млн рублей.

"Самое главное, что при реализации проектов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" учитывается мнение граждан. Необходимость этого не раз подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин. У меня очень хорошие впечатления от посещения Нижегородской области и я уверен, что национальный проект идет здесь в правильном направлении. Есть перспектива, размах и задел на будущее", - сказал Владимир Якушев.

"Здесь мы видим, как национальные проекты меняют жизнь людей. Национальный проект "Жилье и городская среда" для нас имеет особое значение и включает в себя два направления. Это формирование комфортной городской среды и всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. Конкурсная модель мотивирует муниципалитеты соревноваться друг с другом, вовлекая в эту работу и жителей", - сказал Глеб Никитин.

"Мы одними из первых в стране запустили голосование за объекты благоустройства. Проголосовало более 200 тысяч человек и это знак серьезного интереса граждан к этой работе. Особый акцент я делаю на том, чтобы не искажалась воля людей. За что они проголосовали, то неукоснительно должно быть и сделано. У нас были случаи, когда местные власти для своего удобства или от недостатка ресурсов пересматривали проекты. Хочу еще раз повторить – я в этом случае всегда буду на стороне людей. Если нужно будет дополнительную поддержку оказать – будем оказывать", - добавил губернатор.

Голосование по выбору объектов благоустройства на 2020 год завершилось в Нижегородской области в конце октября.