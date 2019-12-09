Глеб Никитин поручил минздраву Нижегородской области оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, детей нет. 12 пострадавшим помощь оказана месте, они отказались от госпитализации.

По состоянию на 19:15 четверо пострадавших в результате ДТП госпитализированы, 9 человек осмотрены, отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших, после того как автобус съехал в кювет в Балахнинском районе.