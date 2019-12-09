Глеб Никитин поручил минздраву Нижегородской области оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил минздраву оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, детей нет. 12 пострадавшим помощь оказана месте, они отказались от госпитализации.
По состоянию на 19:15 четверо пострадавших в результате ДТП госпитализированы, 9 человек осмотрены, отпущены домой на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших, после того как автобус съехал в кювет в Балахнинском районе.
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