Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к ответственности из-за отсутствия контроля за скотомогильниками Общество

Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к дисциплинарной ответственности из-за отсутствия контроля за состоянием скотомогильников.

Прокуратурой области была проведена проверка соблюдения контрольно-надзорных функций и порядка рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области не соблюдал требования законодательства.

Кроме того, ведомством отдельные обращения граждан рассмотрены с нарушением сроков. При этом при их рассмотрении фактически проверочные мероприятия не проводились.

В этой связи прокуратурой области курирующему заместителю губернатора внесено представление.

По результатам его рассмотрения комитетом государственного ветеринарного надзора области приняты меры к устранению нарушений законодательства и недопущению их впредь, 4 должностных лица органа, в частности руководители структурных подразделений, привлечены к дисциплинарной ответственности.