Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к ответственности из-за отсутствия контроля за скотомогильниками

Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к дисциплинарной ответственности из-за отсутствия контроля за состоянием скотомогильников.
Прокуратурой области была проведена проверка соблюдения контрольно-надзорных функций и порядка рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области не соблюдал требования законодательства.
Кроме того, ведомством отдельные обращения граждан рассмотрены с нарушением сроков. При этом при их рассмотрении фактически проверочные мероприятия не проводились.
В этой связи прокуратурой области курирующему заместителю губернатора внесено представление.
По результатам его рассмотрения комитетом государственного ветеринарного надзора области приняты меры к устранению нарушений законодательства и недопущению их впредь, 4 должностных лица органа, в частности руководители структурных подразделений, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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