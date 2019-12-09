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Происшествия

Доследственная проверка организована по факту ДТП с автобусом в Балахнинском районе

16 декабря 2019 12:08  [26] Происшествия
автобус King Long

автобус King Long

Фото: с сайта youtube.com

Доследственная проверка организована по факту ДТП с автобусом в Балахнинском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 16 декабря 2019 года.

По предварительным данным, 15 декабря 2019 года около 16 часов водитель автобуса марки King Long, следовавший по маршруту Иваново –Дзержинск в районе населенного пункта Галкино Балахнинского района, не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия многие пассажиры автобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них были госпитализированы, остальные после оказания необходимой помощи отпущены домой. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое, угрозы для его жизни нет.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, допустившим травмирование пассажиров автобуса в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин поручил минздраву оказать помощь пострадавшим в этом ДТП. На момент происшествия в автобусе находились 48 человек, детей не было.

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