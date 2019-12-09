"Рождественскую ораторию" митрополита Волоколамского исполнят в Нижегородской филармонии в январе Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Рождественскую ораторию" митрополита Волоколамского Илариона исполнят в Нижегородской филармонии 9, 10 и 11 января 2020 года. Об этом сообщается в группе Нижегородской епархии в соцсети ВКонтакте.

В основе музыкально-драматического произведения лежит евангельское повествование о рождении и первых днях земной жизни Иисуса Христа.

Ораторию исполнят: капелла мальчиков Нижегородского хорового училища имени Сивухина; муниципальный камерный хор "Нижний Новгород"; нижегородский молодежный хор; солист Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина, лауреат всероссийских конкурсов Михаил Наумов (бас); солистка Нижегородской филармонии, лауреат международных конкурсов Татьяна Андреева (сопрано) и академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

Текст Евангелия читает протодиакон Димитрий Исаев.

Напомним, "Рождественская оратория" также исполнялась в Нижегородской филармонии в 2018 и 2019 годах.

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