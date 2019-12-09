Последние новости рубрики Политика
16 декабря 2019 15:28  [8] "Люди голосуют не за партию, а за человека", - Николай Сатаев
16 декабря 2019 15:04  [27] Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах
16 декабря 2019 14:49  [404] "Сегодня мы видим запрос избирателей на персональную ответственность депутатов", – Станислав Прокопович
16 декабря 2019 14:41  [73] "Переход на мажоритарную систему укрепит думу Нижнего Новгорода", – Шамиль Аляутдинов
16 декабря 2019 14:35  [96] Глеб Никитин избран главой наблюдательного совета ННГУ им.Лобачевского
16 декабря 2019 14:23  [76] "Народный избранник обязан отвечать за результаты своего труда", – Ольга Балакина
16 декабря 2019 14:08  [149] Число депутатов нижегородской Думы сократят с 47 до 35
16 декабря 2019 11:08  [245] Леонид Самухин покинул пост замглавы Нижнего Новгорода по строительству и капремонту
12 декабря 2019 17:08  [1522] ЗС НО зарегистрировало законопроект о прямых выборах мэров
12 декабря 2019 16:31  [487] Владислав Сивый: "30-летие ЛДПР - показатель реальной работы в политическом пространстве России"
Политика

Глеб Никитин избран главой наблюдательного совета ННГУ им.Лобачевского

16 декабря 2019 14:35  [96] Политика

Фото: пресс-служба ННГУ

В национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им.Н. И. Лобачевского 16 декабря 2019 года прошло заседание наблюдательного совета вуза. В заседании приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Кузьмин, директор департамента государственной научной и научно-технической политики министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Романовский.

Главой наблюдательного совета ННГУ был избран Глеб Никитин.

"Благодарю за оказанное доверие и считаю этот пост серьезным вызовом. Университет имеет огромное значение и является драйвером развития для всего региона. Наука - одно из приоритетных направлений для Нижегородской области. За последнее время было вложено много сил в создание научно-образовательного центра и развитие университетского комплекса. Традиционно региональные власти были ограничены в возможности осуществлять свои полномочия в сфере высшего образования. Сейчас на уровне страны меняется политика. В рамках развития НОЦ и управления медицинскими центрами будет в большей степени учитываться мнение региона", - отметил губернатор.

Напомним, в ноябре этого года Глеб Никитин был избран секретарем нижегородского регионального отделения "Единой России".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph