Глеб Никитин избран главой наблюдательного совета ННГУ им.Лобачевского Политика

Фото: пресс-служба ННГУ

В национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им.Н. И. Лобачевского 16 декабря 2019 года прошло заседание наблюдательного совета вуза. В заседании приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Кузьмин, директор департамента государственной научной и научно-технической политики министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Романовский.

Главой наблюдательного совета ННГУ был избран Глеб Никитин.

"Благодарю за оказанное доверие и считаю этот пост серьезным вызовом. Университет имеет огромное значение и является драйвером развития для всего региона. Наука - одно из приоритетных направлений для Нижегородской области. За последнее время было вложено много сил в создание научно-образовательного центра и развитие университетского комплекса. Традиционно региональные власти были ограничены в возможности осуществлять свои полномочия в сфере высшего образования. Сейчас на уровне страны меняется политика. В рамках развития НОЦ и управления медицинскими центрами будет в большей степени учитываться мнение региона", - отметил губернатор.

Напомним, в ноябре этого года Глеб Никитин был избран секретарем нижегородского регионального отделения "Единой России".