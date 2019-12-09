Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2019 16:48  [27] "Полагаю, что цели нацпроекта БКАД будут достигнуты в срок", - Евгений Лебедев
16 декабря 2019 16:13  [84] Молодую самку лося, дважды попавшую под лед на озере, спасали в Городецком районе (ВИДЕО)
16 декабря 2019 15:45  [80] Почти 400 нижегородцев пострадали на скользких тротуарах за неделю
16 декабря 2019 14:35  [101] "ЛУКОЙЛ" приобрел для детей-инвалидов из Кстова специальные средства передвижения
16 декабря 2019 13:45  [133] Внеплановая проверка прошла в школе №134 Приокского района
16 декабря 2019 12:44  [106] "Ростелеком" и ПФР подвели итоги всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2019"
16 декабря 2019 12:42  [134] Обильный снегопад и гололедица в Нижнем Новгороде 16 декабря, - ожидаются ЧС
16 декабря 2019 11:21  [301] Трансфер до горнолыжного курорта "Пужалова гора" запустят в Нижегородской области 21 декабря
16 декабря 2019 10:45  [436] Нижегородские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего рыбака Павла Семенова
16 декабря 2019 09:47  [225] Сотрудников госветнадзора Нижегородской области привлекли к ответственности из-за отсутствия контроля за скотомогильниками
Общество

Молодую самку лося, дважды попавшую под лед на озере, спасали в Городецком районе (ВИДЕО)

16 декабря 2019 16:13  [84] Общество

Молодую самку лося, которая дважды пыталась перейти по льду на озере и каждый раз проваливалась в воду, спасали сотрудники центра охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, самка (до года) в первый раз провалилась под лет 13 декабря. Это заметили рыбаки и сообщили специалистам Центра охраны животного мира, которые прибыли на место происшествия и вытащили животное на берег.

Однако, на следующий день лосиха вновь оказалась на льду этого озера и снова провалилась под воду. Животное опять пришлось спасать.

Самку лося после этого перевезли на участок одного из охотхозяйств, где действуют ограничения на охоту. Сейчас за ней присматривают охотоведы. Животное пока после произошедшего ослаблено и не может ходить, поэтому его приходят подкармливать специалисты охотничьего хозяйства.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph