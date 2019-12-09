Молодую самку лося, дважды попавшую под лед на озере, спасали в Городецком районе (ВИДЕО) Общество

Молодую самку лося, которая дважды пыталась перейти по льду на озере и каждый раз проваливалась в воду, спасали сотрудники центра охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как сообщили в комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, самка (до года) в первый раз провалилась под лет 13 декабря. Это заметили рыбаки и сообщили специалистам Центра охраны животного мира, которые прибыли на место происшествия и вытащили животное на берег.

Однако, на следующий день лосиха вновь оказалась на льду этого озера и снова провалилась под воду. Животное опять пришлось спасать.

Самку лося после этого перевезли на участок одного из охотхозяйств, где действуют ограничения на охоту. Сейчас за ней присматривают охотоведы. Животное пока после произошедшего ослаблено и не может ходить, поэтому его приходят подкармливать специалисты охотничьего хозяйства.