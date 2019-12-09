Теплоэнерго полностью заменит участки труб, где в 2019 году произошли нарушения

Теплоэнерго полностью заменит участки труб в Нижнем Новгороде, где в 2019 году произошли технологические нарушения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данные участки вошли в ремонтную программу 2020 года. По окончании отопительного сезона данные объекты будут полностью заменены для повышения качества и надежности теплоснабжения.

Речь идет об участках в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода, на которых с начала сезона были зафиксированы крупные технологические нарушения.

Напомним, в связи с устранением повреждений в районе улиц Головнина, Невзоровых и Полтавской были снижены параметры теплоносителя в части домов и учреждений Советского и Нижегородского районов. По завершении ремонтно-восстановительных работ сотрудники АО "Теплоэнерго" совместно с домуправляющими компаниями осуществляли дальнейшую регулировку и наладку гидравлических режимов сетей теплоснабжения.