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Общество

Строительство дорожной развязки на ул.Циолковского обойдется в 1,5 млрд рублей

16 декабря 2019 17:22  [78] Общество

Строительство дорожной развязки на ул.Циолковского в Нижнем Новгороде обойдется в 1,5 млрд рублей.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на строительство этого объекта регион из федерального бюджета получил более 1,1 млрд рублей. Из областного бюджета на эти цели будет направлено еще 393 млн рублей.

По словам Глеба Никитина, в настоящее время государственный контракт на проектно-изыскательские работы уже выполнен. Документ отправлен на госэкспертизу. Положительное заключение планируется получить в первом квартале 2020 года.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

"О том, что транспортные потоки в этом районе необходимо развести на разные уровни, было понятно еще в 1983 году. Сегодня закрытыми переездами, фактически отрезанными от города, оказываются около 50 тысяч жителей. На транспортную развязку выделены федеральные деньги, и ее строительство - одна из приоритетных задач для регионального минтранса", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что проектировщикам при расположении транспортной развязки необходимо предусмотреть, как изменится схема движения транспорта для жителей расположенных рядом домов.

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