Елочные базары будут работать в семи районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта politbook.ru

Елочные базары будут работать в семи районах Нижнего Новгорода, об этом сообщили в департаменте предпринимательства и туризма мэрии. Подготовленные в этом году площадки — это в основном традиционные места елочных базаров, к которым можно подъехать на автомобиле и общественном транспорте или подойти пешком. На этих точках горожане смогут приобрести живые ели и хвойный лапник, а также новогодние украшения.

Приобрести главный символ новогоднего можно будет до 31 декабря по следующим адресам:

- Автозаводский район - ул. Маковского, 17 (за рынком "Мончегорский"), ул. Космическая, у дома №58А, Южное шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток"), ул. Плотникова, 4А (у автостоянки), ул. Львовская,7 (торговые ряды)

- Нижегородский район - ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок)

- Ленинский район – выход со станции метро "Пролетарская" (переход к ул. Переходникова), пр. Ленина (выход из ст. метро "Двигатель революции"), ул. Академика Баха, 13 (Около магазина "Зодиак")

- Московский район - ул. Чаадаева, д. 28 (у ТЦ "Вишневый сад")

- Советский район – ул. Ванеева (ост. Бориса Панина, около киоска "Печать"), ул. Генерала Ивлиева (у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2")

- Приокский район – пл. Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку "Приокский")

- Канавинский район (точки продажи отроются после 23 декабря, когда администрацией района будет проведен открытый аукцион среди субъектов предпринимательской деятельности на право размещения нестационарных торговых объектов). Кроме того, новогодние деревья могут продаваться на площадках, выделенных для проведения тематических новогодних и рождественских ярмарок – ул. Гордеевская, у дома №2А и на пл. Революции).

Выставка-продажа "У Ёлки" откроется также на Нижегородской ярмарке 19 декабря.

СПРАВКА:

Согласно КоАП РФ (ст. 8.28.) за незаконно срубленные деревья предусмотрена административная ответственность. Гражданину грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому лицу — от 200 до 300 тысяч рублей.