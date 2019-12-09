Выставка-продажа "У Ёлки" откроется на Нижегородской ярмарке 19 декабря Культура и отдых

Выставка-продажа "У Ёлки" откроется на Нижегородской ярмарке 19 декабря 2019 года и продлится до 23 декабря.

Гости выставки смогут приобрести необычные предметы интерьера от российских художников-ремесленников, украшения ручной работы, антикварные игрушки (от дореволюционного фарфорового чайного сервиза мануфактуры Гарднер до редких экземпляров керосиновых ламп), новогодний декор, сладости премиум-класса от нижегородской шоколадной мануфактуры и другие приятные дополнения к праздничному столу. Традиционными экспонентами станут компании из Белоруссии, которые привезут текстиль.

Центр экспозиции – советские елочные игрушки 1940-80-х годов. Также будут представлены раритетные стеклянные дирижабли с надписью "СССР", традиционные украшения советской ёлки – Дед Мороз и Снегурочка из папье-маше, стеклянные космонавты и другие экспонаты.

Время работы выставки: 19-22 декабря 10:00-18:00, 23 декабря 10:00-15:00, павильон № 3. Вход на выставку свободный.

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