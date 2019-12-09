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Происшествия

Водителя снегоката сбили насмерть в Нижегородской области

17 декабря 2019 13:03  [116] Происшествия

Водителя снегоката сбили насмерть в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Накануне вечером, 16 декабря 2019 года, на первом километре дороги Кожино – Озерки (Арзамасский район) 18-летний водитель, управляя Mitsubishi Outlander , буксировал на ленте снегокат. В снегокате находился другой 18-летний молодой человек.

В процессе движения он упал со снегоката на проезжую часть дороги, в этот момент в попутном направлении ехал Ford Focus, который насмерть сбил молодого человека.

Напомним, доследственная проверка организована по факту другого ДТП с автобусом в Балахнинском районе.

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