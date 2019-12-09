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Общество

Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены, - пресс-служба

17 декабря 2019 13:21  [76] Общество

Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены. Об этом сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Пресс-служба комментирует информацию, которую сегодня, 17 декабря, распространило управление регионального Роспотребнадзора. В релизе ведомства сообщалось, что в больницу №33 госпитализировано восемь человек из Кстова. Пострадавшим поставлен диагноз "токсическое отравление".

Управление Роспотребнадзора организовало отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки вблизи предприятия, где работали пострадавшие. По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" подтвердили информацию Роспотребнадзора, сообщив, что замеры норм ПДК, проводимые 16 и 17 декабря 2019 года не превышают допустимых пределов.

Кроме того, в указанное время на территории завода никаких инцидентов, в том числе, связанных с какими-либо отравлениями токсичными веществами, не происходило.

"НПЗ работает в штатном режиме", - сообщили в компании.

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