Доследственная проверка организована после отравления рабочих в Кстовском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 декабря 2019 года.
По предварительным данным, в вечернее время 16 декабря они выполняли работы по строительству объекта на территории Кстовского района и почувствовали недомогание. Десять пострадавших доставили в Кстовскую больницу. После оказания медицинской помощи двое были отпущены, а восемь человек - госпитализированы в больницу Нижнего Новгорода.
В настоящее время медики оценивают состояние пациентов как "легкой и средней степени тяжести".
Все пострадавшие – строители, с опасными материалами не работали. Строительный объект возводится на территории нефтеперерабатывающего предприятия.
В настоящее время следователи СК выехали на место происшествия, производятся заборы воздуха, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" сообщили, что Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены.
Управление Роспотребнадзора ранее организовало отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки вблизи предприятия, где работали пострадавшие. По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.
В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" подтвердили информацию Роспотребнадзора, сообщив, что замеры норм ПДК, проводимые 16 и 17 декабря, не превышают допустимых пределов.
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