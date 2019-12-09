Доследственная проверка организована после отравления рабочих в Кстовском районе Общество

Доследственная проверка организована после отравления рабочих в Кстовском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 17 декабря 2019 года.

По предварительным данным, в вечернее время 16 декабря они выполняли работы по строительству объекта на территории Кстовского района и почувствовали недомогание. Десять пострадавших доставили в Кстовскую больницу. После оказания медицинской помощи двое были отпущены, а восемь человек - госпитализированы в больницу Нижнего Новгорода.

В настоящее время медики оценивают состояние пациентов как "легкой и средней степени тяжести".

Все пострадавшие – строители, с опасными материалами не работали. Строительный объект возводится на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

В настоящее время следователи СК выехали на место происшествия, производятся заборы воздуха, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" сообщили, что Кстовский НПЗ работает в штатном режиме, нормы ПДК не превышены.

Управление Роспотребнадзора ранее организовало отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки вблизи предприятия, где работали пострадавшие. По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций не выявлено.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" подтвердили информацию Роспотребнадзора, сообщив, что замеры норм ПДК, проводимые 16 и 17 декабря, не превышают допустимых пределов.