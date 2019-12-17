Владимир Панов поручил провести проверку причин аварийности на теплосетях в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил своему заместителю Виктору Сдобнякову провести комплексную проверку причин аварийности на теплосетях в городе. Об этом стало известно в ходе инспекционного выезда на ремонтируемый участок теплотрассы на улице Фрунзе. По данным городской АТИ, по мере производства работ с сентября 2019 года перекрывались разные участки улицы. АО "Теплоэнерго" дважды выдавался ордер на земляные работы. Все это время ученики гимназии №13 испытывают неудобства, добираясь до учебы по узкому тротуару.

Заместитель директора гимназии №13 Дмитрий Цветков пожаловался Владимиру Панову на то, что ремонт теплотрассы длится с сентября и до сих пор не завершен. Дорога перекрыта, проезд не удобен. Транспорту организаций, которые обслуживают школу - обеспечение бутилированной водой, привоз продуктов в столовую, вывоз мусора – трудно подняться в горку. Сотрудникам часто приходится часть пути переносить все вручную.

По словам начальника управления административно-технической инспекции и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода Ивана Соловьева, количество действующих ордеров в декабре 2019 года на проведение земляных работ в Нижнем Новгороде в пять раз больше, чем за аналогичный период декабря прошлого года.

"248 ордеров на данный момент действуют, это означает, что 248 мест раскопаны на территории города. В декабре прошлого года было 57 ордеров",- пояснил Соловьев.

"Я не вижу, что работа кипит. Есть сигналы от жителей, которые видят, как начинаются земляные работы, потом люди уходят, и никого на объекте нет. У меня нет никаких сомнений, что вы могли эту работу ускорить при должном внимании и отношении",- обратился Владимир Панов к генеральному директору АО "Теплоэнерго" Илье Халтурину.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Илья Халтурин пояснил, что объем планового ремонта теплотрасс с целью предотвращения аварийности в этом году увеличился в два раза.

"За последние 5 лет таких объемов ремонта не было. Выполнить работы в течение межотопительного периода было невозможно и по технологическим причинам (ограничения по перекрытию дорог и проездов, земляные работы других ресурсоснабжающих предприятий, согласования со смежными структурами, выпуск постановлений на ограничение движения и выдача ордеров на производство земляных работ), и по времени. Завершить работы на оставшихся участках в городе планируется в течение двух недель. Такая задача ставится перед нами по каждому из участков тепловых сетей",- подчеркнул Илья Халтурин.

По итогам инспекции Владимир Панов рекомендовал руководителю АО "Теплоэнерго" при планировании на 2020 года организовать работы так, чтобы закончить все до начала отопительного сезона.

"Тем более, нельзя создавать такое напряжение рядом с социальными объектами. Работа с подрядчиками – это ваша зона ответственности. Быстро они работают или медленно – зависит от вас",- подчеркнул Панов.

Кроме того, глава города рекомендовал Илье Халтурину закончить работы на улице Фрунзе в указанный в ордере срок, до конца этого года. И проконтролировать благоустройство ремонтируемых объектов не только в зимнем, но и в летнем варианте.

Глава города также поручил Ивану Соловьеву организовать ежедневный мониторинг хода работ на раскопанных участках теплосетей с целью контроля за исполнением обязательства со стороны ресурсоснабжающей организации.

Подводя итоги выездной инспекции, Владимир Панов отметил, что проверка причин аварийности на теплосетях в Нижнем Новгороде должна быть завершена к концу текущей недели.

Напомним, в "Теплоэнерго" пообещали, что полностью заменят участки труб в Нижнем Новгороде, где в 2019 году произошли технологические нарушения.