Восемь пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 17 декабря Происшествия

Восемь пешеходов сбили на дорогах Нижегородской области 17 декабря 2019 года. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

В Нижегородском районе:

- около дома № 79 по ул.Ильинской 54-летняя женщина-водитель управляя автомобилем Kia, при повороте налево, не предоставила преимущество в движении, совершила наезд на пешехода. Пострадала 45-летняя женщина, с ушибами была госпитализирована.

- около дома № 4 по пл. Свободы 54-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадала 51-летняя женщина.

В Советском районе:

- около дома № 7/2 по ул. Богородского 35-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, сбил 78-летнюю бабушку. С ушибами ее госпитализировали, после чего отпустили.

В Канавинском районе:

- около дома № 56 по ул. Ухтомского 64-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода. С переломом правой ключевой кости 31-летний мужчина был госпиталазирован.

В Автозаводском районе:

- около дома № 57 по ул. Ореховской 61-летний водитель Toyota совершил наезд на пешехода. Пострадал 10-летний мальчик, учащийся 4 класса школы №58. Ребенок, предположительно, возвращался из школы и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель был задержан.

В Кулебаках:

- около дома № 47 по ул. Бутова 29-летний водитель Opel, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении, совершил наезд на пешехода. Пострадал 61-летний мужчина. Госпитализирован с закрытым переломом голени.

В Дзержинске:

- около дома № 30 по ул. Маяковского 41-летний водитель, управляя автомобилем Fiat при повороте налево, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате, пострадал 32-летний мужчина. Был отпущен.

В Шахунье:

- около дома № 11 по ул. Советской 18-летний водитель, управляя ВАЗ 2115, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному. Пострадал 11-летний мальчик, ученик 5 класса. Находился без сопровождения взрослых. Был госпитализирован.