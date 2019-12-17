"Теплоэнерго" и "Саровбизнесбанк" подписали допсоглашение для удобства оплаты квитанций без комиссии Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" и ПАО "Саровбизнесбанк" подписали дополнительное соглашение, согласно которому в четыре раза увеличивается количество платежных терминалов банка, где можно оплатить квитанции по прямым договорам с АО "Теплоэнерго" без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании 18 декабря 2019 года.

Платежи без комиссии принимают в платежных терминалах 15 отделений Саровбизнесбанка по следующим адресам:

ул. Ванеева, 90

пр. Ленина, 56

ул. Гордеевская, 77

ул. Семашко, 37

ул. Березовская, 96 корп.1

пр. Гагарина, 116 и 212А

ул. Грузинская, 21

Казанское шоссе, 4,

ул. Малая Покровская, 7

ул. Коминтерна, 127

ул. Пролетарская, 8

ул. Рокоссовского, 9

ул. Студеная, 63/1

ул. Шаляпина, 23А.



С расширением сети терминалов у перешедших на прямые договоры с предприятием нижегородцев появилась возможность бескомиссионной оплаты услуг во всех районах присутствия "Теплоэнерго", отметили в компании.

Напомним, с начала действия Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями, жители 3 378 многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от АО "Теплоэнерго", выбрали новый способ расчетов с компанией.

Ранее сообщалось, что собственники более половины домов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" перешли на прямые договоры на поставку энергосресурса.