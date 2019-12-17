"Теплоэнерго" и "Саровбизнесбанк" подписали допсоглашение для удобства оплаты квитанций без комиссии

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АО "Теплоэнерго" и ПАО "Саровбизнесбанк" подписали дополнительное соглашение, согласно которому в четыре раза увеличивается количество платежных терминалов банка, где можно оплатить квитанции по прямым договорам с АО "Теплоэнерго" без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании 18 декабря 2019 года.
Платежи без комиссии принимают в платежных терминалах 15 отделений Саровбизнесбанка по следующим адресам:
ул. Ванеева, 90
пр. Ленина, 56
ул. Гордеевская, 77
ул. Семашко, 37
ул. Березовская, 96 корп.1
пр. Гагарина, 116 и 212А
ул. Грузинская, 21
Казанское шоссе, 4,
ул. Малая Покровская, 7
ул. Коминтерна, 127
ул. Пролетарская, 8
ул. Рокоссовского, 9
ул. Студеная, 63/1
ул. Шаляпина, 23А.
С расширением сети терминалов у перешедших на прямые договоры с предприятием нижегородцев появилась возможность бескомиссионной оплаты услуг во всех районах присутствия "Теплоэнерго", отметили в компании.
Напомним, с начала действия Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями, жители 3 378 многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от АО "Теплоэнерго", выбрали новый способ расчетов с компанией.
Ранее сообщалось, что собственники более половины домов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" перешли на прямые договоры на поставку энергосресурса.
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