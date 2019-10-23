Собственники более половины домов в зоне ответственности "Теплоэнерго" перешли на прямые договоры Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Собственники более половины домов в зоне ответственности АО "Теплоэнерго" перешли на прямые договоры на поставку энергосресурса. Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 ноября 2019 года на данный вид расчетов переходит еще 801 многоквартирный дом.

В компанию поступили протоколы домоуправляющих компаний о принятии собственниками жилья решения о заключении прямых договоров с предприятием.

С начала действия Федерального закона № 59-ФЗ от 3 апреля 2018 года, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями, жители уже 2 485 многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от АО "Теплоэнерго", перешли на прямые договоры с компанией. С переходом на прямые договоры еще 801 дома процент принявших такое решение МКД составит 58%.

В случае, если общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг, обязанность по расчету начислений и выставлению платёжных документов возлагается на АО "Теплоэнерго".

С этого момента жители многоквартирного дома начинают получать отдельный платёжный документ за услугу отопления и горячего водоснабжения. Так как в действующие тарифы предприятия не заложены затраты на оплату банковской комиссии, финансовая и правовая возможность оплачивать услуги банков по сбору платежей у предприятия отсутствует. При оплате отдельных квитанций потребителями банки взимают комиссию за обработку платежа.

Информация о способах оплаты за отопление должна учитываться собственниками на общем собрании при принятии решения о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.

В настоящее время оплату услуги теплоснабжения без комиссии можно осуществить через платёжный терминал, расположенный в Центре обслуживания клиентов АО "Теплоэнерго" по адресу: бульвар Мира, 14.

СПРАВКА:

Затраты по расчету начислений за отопление (ГВС) по жилым домам, выставлению платежных документов, организацию сбора платежей, абонентскому обслуживанию, в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 03.04.2018, ранее несли домоуправляющие компании как исполнители коммунальных услуг. Данные расходы в соответствии с п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года, включаются в состав расходов за содержание жилого помещения, возмещаемых потребителями управляющим компаниям.

Домоуправляющие компании направляют в Теплоэнерго протоколы о принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения о заключении прямых договоров с АО "Теплоэнерго" на оказание коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом.

В связи с заключением прямых договоров у АО "Теплоэнерго" как у исполнителя коммунальных услуг появилась обязанность по расчету начислений за отопление (ГВС) и предъявлению платежных документов жителям.

Постановлением правительства РФ №1164 от 5 сентября 2019 года внесены изменения в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения и в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. В соответствии с ними не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

Таким образом, на федеральном уровне законодателем предусматривается запрет на учет при утверждении тарифов расходов потребителей коммунальных услуг на оплату банковской комиссии.