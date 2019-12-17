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Бизнес

День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Нижнем Новгороде 19 декабря

18 декабря 2019 10:51  [66] Бизнес

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

День открытых дверей для предпринимателей пройдет в Нижнем Новгороде 19 декабря 2019 года с 10:00 до 16:00 в региональном управлении Роспотребнадзора (ул. Тургенева,1) и территориальных отделах.

Цель акции – помочь предпринимательскому сообществу оперативно получить ответы на вопросы по взаимодействию с ведомством. Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области проведут консультирование предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.

Для участия приглашаются представители региональных и муниципальных органов власти, контрольно-надзорных ведомств, бизнес-сообщества, общественных организаций и СМИ.

Такой формат работы позволит снизить административные барьеры в части взаимодействия бизнес-сообщества и управления Роспотребнадзора.

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