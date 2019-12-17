"Мужество и героизм — часть вашей повседневной работы", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с российским Днем спасателя 27 декабря.



"С давних пор уважением и почетом пользовались люди, готовые прийти на помощь. Профессия спасателя в современном понимании появилась сравнительно недавно, но в ее основе глубокие традиции гуманизма и взаимопомощи. Вы первыми оказываетесь на самых сложных участках: боретесь с огнём и ликвидируете последствия аварий, оказывая пострадавшим необходимую помощь. Мужество и героизм — часть вашей повседневной работы, требующей колоссальной самоотдачи и преданности своему делу!



Аббревиатуру МЧС сегодня знает каждый. Ведомство, созданное в переломное для нашей страны время, стало одним из символов стабильности и надежности в эпоху перемен. Неизменными в самые сложные годы оставались ваши уверенность и выдержка. Мы по праву гордимся Нижегородским управлением МЧС. Здесь трудятся настоящие профессионалы и патриоты региона. Ежедневно вы участвуете в решении различных задач, помогаете жителям региона, совершенствуете свои навыки. Спасибо вам за эту работу!



Отдельная благодарность ветеранам ведомства! Вы заложили фундамент для дальнейших поколений, обеспечив надёжное развитие на годы вперёд! В День спасателя желаю вам мужества и удачи! Пусть в вашей жизни всегда царят мир и благополучие! – отмечается в поздравлении.