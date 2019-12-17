Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35 Политика

Дума Нижнего Новгорода поддержала принятие Законодательным собранием Нижегородской области проекта закона "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления", касающегося перехода Гордумы на мажоритарную систему. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 18 декабря 2019 года.

Напомним, что согласно документу количество депутатов Думы Нижнего Новгорода планируется сократить с 47 депутатов до 35 человек.

Законопроект подразумевает состав Думы полностью из депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, то есть без партийных списков.

Как подчеркнул на заседании председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин, таким образом орган работал до 2005 года, и сейчас он только возвращается к проверенной системе. Он считает, что важно выбирать "человека, а не партийный бренд".

Герман Карачевский от лица фракции ЛДПР высказался категорически против отмены партийных списков. Партия считает, что кандидатам оппозиции будет сложно баллотироваться в Гордуму.

"Выборы требуют серьёзных расходов, а у кандидатов оппозиции таких денег обычно нет. Партия власти же может задействовать административный ресурс. Переход к мажоритарной системе приведёт к монополии одной партии", - поддержал его Евгений Сабашников от лица партии "Справедливая Россия".

Представитель КПРФ Николай Сатаев также заявил, что партия, к которой он относится, инициативу не поддерживает.

На это Дмитрий Барыкин заявил, что "к власти может прийти и неформальный лидер, если люди будут видеть в нем пользу".

В результате 31 депутат проголосовал "за", 6 - "против", 2 - воздержались.