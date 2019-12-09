Число депутатов нижегородской Думы сократят с 47 до 35 Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Число депутатов Думы Нижнего Новгорода планируется сократить с 47 депутатов до 35 человек. Соответствующий законопроект размещен на сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Сейчас Дума Нижнего Новгорода состоит из 47 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Законопроект подразумевает состав думы из 35 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.

Действие данного законопроекта будет распространяться на избирателей - жителей Нижнего Новгорода, кандидатов и избирательные объединения.

Предполагается, что представленный законопроект вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

В октябре 2014 года депутаты Заксобрания региона приняли закон об изменении структуры Думы Нижнего Новгорода. Гордума VI созыва на данный момент состоит из 47 парламентариев, а не из 42, как это было ранее. Теперь же предлагается сократить их количество до 35.