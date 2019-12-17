Пастереллез выявлен в Городецком районе Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проинформировало, что по результатам лабораторных исследований в ГБУ НО "Облветлаборатория" на территории одного хозяйствующего субъекта расположенного на территории Городецкого района установлен пастереллез мелкого рогатого скота.

В связи с этим, было организовано заседание профильной комиссии и принято решение о необходимости установления ограничений по пастереллезу мелкого рогатого скота, а также утвержден план мероприятий по ликвидации заболевания.

Напомним, случай пастереллеза крупного рогатого скота был выявлен в Пильнинском районе в апреле этого года.

СПРАВКА:

Пастереллез – это опасное инфекционное заболевание, которое буквально за несколько дней приводит к смерти животного. Кроме того, данный недуг также распространяется на большую часть других домашних животных, птиц и человека. Крайне важно знать основные проявления данного заболевания и своевременно принимать меры по его нейтрализации, напомнили в управлении Россельхознадзора.