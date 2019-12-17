"Работник ЗАГС вносит свой личный вклад в построение правового государства", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работников органов ЗАГС, праздник отмечается 18 декабря.

"В этом году исполняется 102 года со дня образования органов ЗАГС. Отсчет ведется от 18 декабря 1917 года, когда был подписан Декрет Совнаркома РСФСР "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". С тех пор каждый работник ЗАГС вносит свой личный вклад в построение правового государства и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Трудно переоценить значение вашей работы. Помимо регистрации главных событий в жизни наших жителей, вы проводите мероприятия по пропаганде семейных и нравственных ценностей, ведете большую работу по хранению архивного фонда. Через вас проходит статистическая информация, позволяющая принимать необходимые социальные программы для развитие нашего региона.

Благодаря вашему профессионализму и чуткому отношению к людям, самые счастливые моменты жизни горожан - рождение детей, регистрация брака – проходят в теплой торжественной обстановке, а в трудные минуты вы всегда находите нужные слова поддержки", - говорится в поздравлении.