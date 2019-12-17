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Общество

Нижегородскую школу олимпийского резерва по футболу передали в собственность области

18 декабря 2019 12:55  [423] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты городской думы на заседании 18 декабря одобрили передачу нижегородской школы олимпийского резерва по футболу №8 в областную собственность. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы.

Школа, которая находится по адресу: ул. Академика Павлова, 26А, передается вместе с имуществом. Речь идет о шести нежилых зданиях, четырех земельных участках, 21 сооружении, 11 транспортных средствах и движимом имуществе балансовой стоимостью 30,5 млн рублей (остаточной на первое декабря – 1,8 млн рублей).

Это сделано для "совершенствования и улучшения системы подготовки спортивного резерва региона и создания условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов".
Инициировало передачу министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Ранее депутаты Гордумы проголосовали за передачу еще четырех школ олимпийского резерва в собственность Нижегородской области: №16 по художественной гимнастике, по гребному спорту, по ледовым видам спорта и по современному пятиборью и конному спорту.

Напомним, что в проект областного бюджета на 2020 год включены расходы на содержание пяти муниципальных спортивных школ олимпийского резерва с объемом финансирования в размере 184 тысячи рублей.

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