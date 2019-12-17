Школы и детские сады Новинок передали в собственность Нижнего Новгорода

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Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 18 декабря одобрили передачу
шести муниципальных образовательных учреждений Новинок в собственность областного центра. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы.
Речь идет о двух школах и четырёх детских садах, которые находятся на территории Новинского сельсовета Богородского района.
Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева, всего в этих школах и детских садах обучаются 2142 ребенка.
Содержание образовательных учреждений будет осуществлять за счет бюджетов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. На это потребуется 156 млн рублей.
Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. В Новинках в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.
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