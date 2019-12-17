Фото:
Дзержинские полицейские разыскивают похитителя 22 пачек масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 18 декабря 2019 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Ранее, в отдел полиции обратилась директор одного из сетевых магазинов города, расположенного на улице Самохвалова, и сообщила, что неизвестный молодой человек похитил из торгового зала магазина 22 пачки масла на сумму 2 700 рублей.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.
В ноябре этого года, молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей. Подозреваемых задержали.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+