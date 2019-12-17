Дзержинские полицейские разыскивают похитителя 22 пачек масла Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Дзержинские полицейские разыскивают похитителя 22 пачек масла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 18 декабря 2019 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее, в отдел полиции обратилась директор одного из сетевых магазинов города, расположенного на улице Самохвалова, и сообщила, что неизвестный молодой человек похитил из торгового зала магазина 22 пачки масла на сумму 2 700 рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

В ноябре этого года, молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей. Подозреваемых задержали.