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Общество

Дефицит бюджета Нижнего Новгорода увеличен до 1,735 млрд рублей

18 декабря 2019 14:54  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали увеличение дефицита городского бюджета на 2019 год до 1,735 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Гордумы 18 декабря 2019 года.

По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, городу необходимо погасить исполнительный лист на сумму 529,6 млн рублей по иску ООО "Фирст-НН " к "Главному управлению по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ГлавУКС), который является муниципальным заказчиком строительства ФОК "Приокский".

Как пояснил Юрий Мочалкин, на его погашение будет направлено 183,6 млн рублей за счет резервного фонда правительства Нижегородской области и 346 млн рублей за счет увеличения дефицита бюджета Нижнего Новгорода, источником покрытия которого будет бюджетный кредит из областного бюджета. Бюджетный кредит будет предоставлен Нижнему Новгороду на срок 3 года под 0,1% годовых.

Таким образом доходная часть бюджета увеличена на 137,9 млн рублей, расходная – на 483,9 млн рублей. Межбюджетные трансферты составили 152,2 млн рублей. За счет них на 13,5 млн рублей увеличены расходы на автодорожные подходы к совмещенному мосту через Оку, на 13 млн рублей – расходы на строительство школы в микрорайоне "Цветы".

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год составит 35,01 млрд рублей, расходная - 36,7 млрд рублей, дефицит увеличится на 346 млн рублей и составит 1,7 млрд рублей.

Напомним, что депутаты нижегородской Думы утвердили проект бюджета на 2020 год.

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